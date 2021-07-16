В Грузии от коронавируса умер младенец

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси в детской больнице имени И.Цицишвили скончался младенец, зараженный коронавирусом, сообщает информагентство GHN.

По данным медиков, ребенок был заражен британским штаммом. Младенцу было пять дней, когда он поступил в больницу.

На данный момент в клинике находятся еще двое детей с коронавирусом. Их состояние тяжелое, они находятся на искусственной вентиляции легких. Один ребенок инфицирован штаммом дельта.

В больнице отметили, что до сих пор у них не было случаев, когда инфицированных коронавирусом детей приходилось подключать к аппаратам ИВЛ.-0-