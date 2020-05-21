В Грузии отменяют режим ЧП и комендантский час

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Грузии приняло решение не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, ограничения будут отменены 22 мая. Об этом, как сообщает грузинское информагентство Black Sea Press, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса было объявлено в Грузии 21 марта сроком на один месяц. Впоследствии его продлили еще на месяц - до 22 мая. При этом с 30 марта установленные в рамках режима ЧП ограничения ужесточили: был введен комендантский час - выходить на улицу запретили с 21.00 до 6.00.

"Мы все прекрасно понимаем, что чрезвычайно важна приверженность к постепенному, осторожному и обдуманному возвращению к нашей нормальной жизни - как в экономическом, так и в социальном плане, поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час", - сказал Георгий Гахария на заседании правительства.

Как пояснил Гахария, несмотря на отмену режима ЧП, после 22 мая продолжат действовать определенные ограничения, включая масочный режим в закрытых помещениях, социальное дистанцирование и так далее. "Сегодня мир уже открыто говорит об опасности второй волны коронавируса, и все это необходимо учитывать при принятии решений. Нужно понимать, что для отмены чрезвычайного положения нам понадобятся некоторые ограничения в стране. Это те ограничения, которые необходимы для борьбы с вирусом, а также осторожного и эффективного открытия экономики", - заявил грузинский премьер.

Он напомнил: для того, чтобы в случае необходимости власти могли снова установить регуляции для борьбы с эпидемией, парламент Грузии разработал специальную законодательную инициативу. Ее рассмотрение уже начато. В случае принятия инициативы определенные конституционные права граждан могут быть ограничены без объявления чрезвычайного положения на территории страны.

Георгий Гахария также сообщил, что в ближайшее время члены правительства Грузии готовы явиться в парламент, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся управления страной в период чрезвычайного положения.

По последним данным, в Грузии подтверждено 713 случаев коронавируса нового типа. Выздоровели и выписаны из больниц 485 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончались 12 инфицированных.-0-