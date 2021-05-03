В Грузии перестал работать общественный транспорт

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии, эта мера будет действовать по 12 мая. Такую информацию сообщает ТАСС.

Ограничения пришлось ввести для более эффективной борьбы с распространением инфекции. Как пояснили ТАСС в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок.

Кроме того, по решению властей все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.

Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль текущего года.

Эпидемическая ситуация в Грузии стала ухудшаться с марта. Уже 11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране началась третья волна распространения коронавируса. В основном в республике циркулирует британский штамм. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксировано 312 445 случаев инфицирования (8,38% населения). 293 052 пациента выздоровели, 4 151 человек умер.

В республике с 15 марта проводится иммунизация местных жителей препаратами британско-шведской компании AstraZeneca и американской фирмы Pfizer. По данным Минздрава, вакцинировались уже более 45 тыс. человек. Власти планируют до конца года привить 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.