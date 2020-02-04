В Грузии при пожаре погибли 6 человек

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Багдати на западе Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожарные прибыли на место происшествия в течение 6 минут. Когда возгорание было локализовано, в здании обнаружили пять тел: женщины и четверых детей. Позже было найдено еще одно тело – пожилой женщины. Сообщается, что все погибшие являются членами одной семьи.

Причины возгорания выясняются. По факту произошедшего уже ведется следствие. На место происшествия прибыл губернатор края Имерети в Грузии Звиад Шаламберидзе.