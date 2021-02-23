В Грузии проходит акция протеста перед зданием правительства

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии перед зданием правительства проходит акция протеста с участием лидеров политических партий, сообщает информагентство GHN.

Протестующие требуют освобождения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутата Ники Мелии, арестованного сегодня полицией. Также звучат призывы к отставке премьер-министра и проведению досрочных выборов в стране.

К Дому правительства стянуты полицейские подразделения. Как сообщает грузинская государственная телерадиокомпания, силы правопорядка уже задержали около 25 участников протестов.

Уголовное дело против Ники Мелии было возбуждено в июне 2019 года. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в Грузии 20 и 21 июня 2019 года и участии в них. В 2019 году политик был освобожден под залог и должен был носить электронный браслет, который через год он демонстративно выбросил.

Сегодня полиция арестовала Нику Мелию. Сторонники политика пытались помешать полицейским. В результате стражи правопорядка применили перцовый газ. В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что полиция использовала пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, при выполнении своих обязанностей.-0-