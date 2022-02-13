В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье на юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени. Эпицентр находился в селе Самеба, расположенном на юге Грузии неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми.

Позже стало известно еще о двух подземных толчках. Эпицентр, как и ранее, располагался в районе села Самеба. Первый толчок магнитудой 4,5 был через три минуты после сильного землетрясения, а второй - через 10 минут. Магнитуда второго составила 4,1.-0-