В Грузии прошли акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Грузии у здания парламента прошла акция протеста против ограничений, введенных правительством в целях нераспространения коронавируса, сообщает информационное агентство Black Sea Press.

Акцию организовало движение "За Грузию". Демонстранты называли дискриминационными предпринимаемые правительством меры по ограничению экономической деятельности и передвижению граждан. Протестующие также требовали проведения внеочередных парламентских выборов. Во время акции полиция пресекла попытку участников установить палатку у здания высшего законодательного органа.

Как сообщает Общественное телевидение, в Рустави уличные торговцы перекрыли автомобильную дорогу - они провели акцию с требованием разрешить им работать. По словам демонстрантов, уличная торговля - их единственный источник дохода. Они заявляют, что если правительство лишает их права работать, то им нужна денежная помощь.

"Мы остаемся голодными из-за этого ограничения. Ни работы, ни помощи. Что нам делать, что принести домой? Мы соблюдаем все правила, носим маску и перчатки. Пусть дадут нам право работать. Мне каждый месяц нужно платить по кредиту 200 лари. Чем мне его оплачивать?" - сказал один из протестующих.-0-