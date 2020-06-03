В Грузии с 15 июня возобновятся внутренние авиарейсы

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние авиарейсы, приостановленные в Грузии из-за эпидемии коронавируса, возобновятся с 15 июня, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

В связи с объявлением в Грузии чрезвычайного положения, авиакомпания Ak-Air Georgia, осуществляющая внутренние рейсы, с 22 марта приостановила регулярные полеты по всем направлениям. С 15 июня возобновятся, в частности, рейсы по следующим направлениям: Тбилиси - Батуми, Натахтари - Местиа и Натахтари - Амбролаури.

С 23 мая в стране отменены режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные 21 марта для сдерживания распространения коронавируса. Режим карантина сохранился только в районе Тетри-Цкаро и двух селах Болнисского района - Мушевани и Гета.

В данный момент в Грузии по-прежнему действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек для проведения различных мероприятий.

С 29 мая в стране заработал общественный транспорт. 1 июня открылись магазины и торговые центры, возобновили работу кафе и рестораны, у которых столики расположены за пределами закрытых помещений. С 8 июня все объекты общепита будут работать в обычном режиме.

Кроме того, с 15 июня в Грузии восстановят внутренний туризм, а с 1 июля страна начнет принимать путешественников из-за границы.

Для восстановления экономической деятельности все объекты должны соблюдать специальные рекомендации, разработанные Минздравом Грузии.

По последним данным, в Грузии подтверждено 800 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 13 человек.-0-