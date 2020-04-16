В Грузии с 17 апреля полностью запретят передвижение легковых автомобилей

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА /. В Грузии с 17 апреля введут полный запрет на перемещение на легковых автомобилях внутри страны. Такое решение приняло правительство страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника премьер-министра Грузии по международным делам Ираклия Чиковани.

"Завтра с 12.00 (по местному времени) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", - сказал Ираклий Чиковани.

По его словам, запрет не распространяется на грузовые автомобили и дистрибьюторские машины. В стране в привычном режиме будут работать аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

Режим чрезвычайного положения введен в Грузии с 21 марта до 21 апреля. Запрет на свободное передвижение, согласно которому комендантский час длится с 21.00 до 6.00, власти ввели 31 марта. Президенту ранее также поступало обращение о продлении режима ЧП до 10 мая.

Согласно статистике, в Грузии на сегодня выявлено 348 случаев заражения коронавирусом. На карантине находятся 5 тыс. человек, в стационарах - 494. Выздоровели 76 человек, три пациента умерли. Еще трое заразившихся доставлены на родину из-за рубежа.-0-