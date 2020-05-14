В Грузии с 18 мая откроются салоны красоты

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Салоны красоты и центры эстетической медицины в Грузии, которые были закрыты два месяца из-за угрозы распространения COVID-19, возобновят работу с 18 мая. Об этом 14 мая на заседании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает грузинское информагентство Black Sea Press.

"Исходя из эпидемиологического положения, мы можем ускорить несколько этапов и раньше предпринять шаги по открытию экономики. Мы приняли решение о том, что с 18 мая откроются салоны красоты и эстетические салоны", - заявил Георгий Гахария.

Также с 18 мая в Грузии отменяется запрет на собрания более трех человек. Это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило: не больше трех человек в салоне, включая водителя, двое пассажиров - только на заднем сиденье. Также продолжается действие комендантского часа.

Правительство Грузии ранее разработало план снятия ограничений, который состоит из шести пунктов. Переход к новым этапам происходит с учетом эпидемиологической ситуации. С 27 апреля в Грузии разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, начали работу интернет-магазины, разрешена доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа. С 5 мая вернулись к работе строительные компании, открылись автомастерские и автомойки. С 11 мая возобновлены все виды производства, а также работа объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, крупных торговых центров.

С 14 мая для въезда и выезда открыты Рустави и Гардабани. Ограничения на въезд в Тбилиси и выезд из города были отменены 11 мая, а для Батуми и Кутаиси - 5 мая. 18 мая также откроется Марнеульский район, где с 23 марта строгий карантин.

Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.

По последним данным, в Грузии подтверждено 652 случая COVID-19, с момента вспышки 12 человек скончались.-0-