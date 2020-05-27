В Грузии с 29 мая заработает общественный транспорт, с 8 июня откроются рестораны

Фото Black Sea Press

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Грузии из-за уменьшения рисков внутренней передачи COVID-19 приняло решение досрочно отменить еще ряд ранее введенных ограничений. Об этом 27 мая заявил на брифинге премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press. "C 29 мая начинают работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Это будет происходить с соблюдением конкретных правил - всем следует носить маски. За это будут отвечать руководители муниципального транспорта и владельцы частного", - сказал Георгий Гахария. Кроме того, с 1 июня смогут возобновить работу все виды магазинов, в том числе крупные торговые центры, а также ярмарки открытого и закрытого типов. Также с этой даты смогут начать работать рестораны и кафе, имеющие террасы. С 8 июня разрешат любой вид обслуживания в ресторанах. Кроме того, с 8 июня смогут начать работу гостиницы, которые пройдут проверку и получат разрешение у Минздрава, также возобновят работу все виды междугороднего транспорта. Премьер-министр Грузии сообщил, что, по данным эпидемиологов, за минувшие сутки в Грузии зафиксированы три новых случая инфицирования COVID-19. Общее число зараженных возросло до 732, с момента вспышки скончались 12 человек. Решение о досрочной отмене ограничений на экономическую деятельность было принято на основании того, что карантинные меры эффективно сработали и ситуация поддается контролю, пояснил Георгий Гахария. Он также отметил, что вместе с тем ужесточен контроль за международными грузовыми перевозками, которые представляют группу риска. По словам грузинского премьера, специалисты уверены, что масштаб внутренней передачи коронавируса в Грузии в настоящее время очень небольшой и риски эпидемии сильно уменьшились. "Мы должны сохранить существующий низкий темп распространения вируса", - подчеркнул грузинский премьер. Вместе с тем он отметил, что вирус пока не побежден, поэтому необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!