В Грузии с 3 по 12 мая остановят работу общественного транспорта

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Грузии приняло решение с 3 по 12 мая остановить работу общественного транспорта в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в стране, сообщает грузинское информагентство GHN.

Параллельно с ограничением работы транспорта в стране будет активно продолжаться процесс вакцинации в соответствии с Национальным планом вакцинации. 15 марта в Грузии стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer. До конца года правительство планирует вакцинировать 60% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Как сообщает ТАСС, гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе 11 апреля заявил, что в стране началась третья волна распространения коронавируса. В большинстве случаев в республике циркулирует его так называемый британский штамм. Эпидемическая ситуация в стране начала стремительно ухудшаться с марта. Если ранее ежедневно выявлялось от 200 до 300 новых случаев, то сейчас их число приближается к 2 тыс.

По данным агентства GHN, всего с начала пандемии в Грузии выявлено 304 272 случая заражения COVID-19. Выздоровели после коронавируса 287 029 человек, скончались 4043 пациента.-0-