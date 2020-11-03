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03 ноября 2020, 15:13

В Грузии с 4 ноября всех обяжут носить маски

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии c 4 ноября использование масок становится обязательным как в закрытых помещениях, так и в открытых пространствах. Об этом решении Координационного межведомственного совета заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

"Вы знаете, что на сегодня использование масок - это самый лучший способ защиты как себя, так и других", - сказала Цкитишвили. Сумма штрафа за отсутствие маски в помещениях или на улице в Грузии составляет 20 лари (около $7).

Вице-премьер также сообщила, что рестораны, кафе и досуговые заведения будут работать до 22.00 не только в Тбилиси, Мцхета, Кутаиси и Батуми, как это было до сих пор, но и в масштабах всей страны. Цкитишвили пояснила, что решение о раннем закрытии мест общественного питания было принято исходя из того, что распространяемость коронавируса возрастает именно в ресторанах и на проходящих там мероприятиях.

Также 3 ноября стало известно, что с 4 по 25 ноября в крупных городах Грузии учебный процесс перейдет в дистанционный формат. "График возобновления учебного процесса меняется, - заявила заместитель министра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе. - С 4 по 25 ноября в крупных городах, таких как Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Батуми, процесс обучения перейдет в дистанционный формат. Учебный процесс в Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани также будет переведен в дистанционный режим".

С сентября в Грузии резко возросло число случаев инфицирования коронавирусом. Если за первую волну эпидемии, с 26 февраля до 1 сентября, общее количество инфицированных составило 1,5 тыс., то сейчас в стране ежедневно выявляют до 2 тыс. новых случаев. Согласно прогнозам эпидемиологов, эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1 943 новых случая коронавируса, 1 833 человек выздоровели, 20 скончались. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев с 26 февраля возросло до 44 522, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались 362.-0-

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