В Грузии скончался режиссер Георгий Шенгелая

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Грузии кинорежиссер Георгий Шенгелая умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил грузинский телеканал "Имеди".

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года. В 1955-1959 годах он был актером киностудии "Грузия-фильм", а затем стал режиссером.

Георгий Шенгелая снял такие известные фильмы, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Все хотят любви", "Хареба и Гогиа", "Ехал поезд" и другие.

Снимался в кинолентах "Наш двор", "Отарова вдова", "Иные нынче времена". В 1986 году стал обладателем Серебряного Медведя Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу (фильм "Путешествие молодого композитора").-0-