В Грузии стартовала массовая вакцинация

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии 5 июля стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Для ее проведения были мобилизованы около 350 бригад в десятках учреждений по всей стране, сообщает информационный портал "Новости-Грузия".

Грузия 2 июля получила 1 млн доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц в страну поступит еще 1 млн доз этих вакцин - по 500 тыс. каждой. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20-25 тыс. человек. Также в июле в Грузии ожидают вакцину Pfizer. Таким образом, до конца года в стране будет до 4 млн доз вакцин против COVID-19.

Кроме того, в 150 учреждениях, участвующих в программе вакцинации, в ближайшие дни откроются колл-центры, при помощи которых граждане смогут забронировать визит.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени привились первой дозой 267 727 человек.-0-