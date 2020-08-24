В Грузии в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 12 человек

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в районе Душетского муниципалитета на северо-востоке Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте МВД страны.
Микроавтобус упал с обрыва высотой около 80 м на скалистый склон.
"По предварительным данным, 12 [находившихся] в микроавтобусе человек погибли, трое получили серьезные травмы. Спасатели транспортировали [пострадавших] в безопасную зону, машины скорой помощи перевозят их в госпитали", - цитирует ТАСС пресс-релиз ведомства. Проводится процедура по установлению личностей пассажиров.
Как сообщает "МИР24", ДТП произошло возле села Бисо в Душетском муниципалитете (край Мцхета-Мтианетия). По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия.
Как отмечает "МИР24", точное количество пассажиров автобуса пока не установлено.-0-