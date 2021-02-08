В Грузии возобновили работу рынки и общественный транспорт

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии в связи с улучшением эпидемической обстановки возобновил работу муниципальный транспорт и открылись рынки, сообщает агентство GHN.

С 15 февраля планируется открытие объектов питания, в том числе ресторанов, которые смогут начать работу на открытых площадках. Также возобновится обучение в школах.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства, ежедневный уровень заражения упал ниже 4%, что позволило ослабить карантинные меры раньше запланированного срока.

Обязательным осталось ношение масок. Действует запрет на включение кондиционеров.-0-