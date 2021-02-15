В Грузии возобновляют работу школы и объекты питания

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации возобновляют работу школы и объекты питания, сообщает агентство GHN.

С 15 февраля в Грузии вступает в силу новый этап смягчения нормативных требований по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, дети смогут вернуться к учебе в школах. Однако при желании школьники могут продолжить дистанционное обучение на дому. На территории школ учащимся 5-12-х классов необходимо будет соблюдать масочный режим. Исключение будет сделано для учеников, которые не могут носить маску по состоянию здоровья.

Возобновляют работу объекты питания. В том числе рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, за исключением выходных дней.

В Грузии также ужесточаются наказания за нарушение правил ношения маски. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличиваться. Прежними остаются ограничения на передвижение в стране с 21.00 до 5.00.-0-