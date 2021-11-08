В Грузии введут зеленые паспорта с 1 декабря для посещения общественных мест

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 1 декабря введут зеленые паспорта для посещения общественных мест. Об этом заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили на брифинге, сообщает информационное агентство GHN.
По его словам, человек сможет получить такой паспорт, если он прошел полный курс вакцинации, сделал ПЦР-тест, выполненный в течение 72 часов, или 24-часовой тест на антиген, а также переболел коронавирусом.
Ираклий Гарибашвили отметил, что паспорт должны будут предъявлять как граждане Грузии старше 18 лет, так и иностранные туристы для посещения общественных и развлекательных мест.-0-