В Грузии выявлен первый случай нового штамма COVID-19

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса, сообщает грузинское информагентство GHN.

По словам заместителя руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, инфицированный находится в изоляции и чувствует себя хорошо.

"Пациент, инфицированный новым штаммом коронавируса, уже практически выздоровел. Новый штамм не отличается от уже существующего по степени тяжести или летальности, однако степень его передачи более высока", - сказал Паата Имнадзе.

Помимо Грузии, новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, зарегистрирован уже в 37 других странах мира.-0-