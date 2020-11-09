В Грузии за сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии, по данным на 9 ноября, за сутки было выявлено 2927 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом заявил начальник оперативного штаба межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили, сообщает грузинское информационное агентство GHN.

Общее число заболевших достигло 60 680. Три предыдущих дня в Грузии также фиксировались максимальные показатели: 8 ноября сообщалось о 2901 новом случае заражения, 7 ноября - о 2859, а 6 ноября суточный прирост составил 2775. За последние 24 часа выздоровели 2470 человек. Общее число вылечившихся составляет 45 042. За прошедшие сутки из-за коронавируса в стране умерли 24 человека. Общее число летальных исходов достигло 499.

Как сообщает информагентство Black Sea Press, для предотвращения распространения COVID-19 в семи крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти - с 9 ноября вводится ряд дополнительных ограничений. По решению властей, детские сады, как государственные, так и частные, закроются на неопределенный срок. А все организации, за исключением медицинских, фармацевтических и стратегических объектов, будут работать до 22.00. Вводится ограничение на количество пассажиров в автобусах и микроавтобусах. Ранее вице-премьер, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили говорила, что в общественном транспорте запретят перевозить людей стоя. Также с 22.00 вечера до 05.00 утра будет ограничено передвижение транспорта и пешеходов. Однако это ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки, на лиц и транспортные средства, передвижение которых имеет критически важное значение для выполнения служебных обязанностей, включая представителей медицинских и фармацевтических служб, стратегических объектов и СМИ, а также курьеров службы доставки. Тем не менее маршруты передвижения необходимо будет согласовать с оперативным штабом.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии стала ухудшаться в начале осени. 10 сентября премьер-министр Георгий Гахария объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса. На тот момент в стране было выявлено рекордное число зараженных за 24 часа - 57 человек. 4 ноября показатель суточного прироста заболевших превысил 2 тыс. С этого же дня ношение масок стало обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. До 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс проводится в дистанционном режиме. Кроме того, ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время - после 22 часов.-0-