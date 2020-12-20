В Грузии задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ручную гранату, сообщает МВД Грузии.

По предварительным данным, причиной такого поведения мужчины 1991 года рождения мог стать семейный конфликт. Уточняется, что он находился в гостях у родственников.

Сотрудники полиции несколько часов вели переговоры с нарушителем порядка и задержали его. До этого молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за совершения кражи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 236 и 151 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия). Ему может грозить до семи лет лишения свободы.-0-