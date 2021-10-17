В Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса

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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии. Об этом заявил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе, сообщает ТАСС.

"Число случаев заражения серьезно возросло, и это является началом так называемой пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с высоких показателей, и поэтому важно, чтобы все мы учитывали рекомендации - носили маски, соблюдали дистанцию, избегали массовых собраний и прививались", - сказал Амиран Гамкрелидзе в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.

Он вновь призвал жителей страны вакцинироваться. "В течение последней недели ситуация ухудшилась, в частности, в Кахети, Имерети и Самегрело - Земо Сванети. Там показатель прививок ниже. Относительно хорошо дела обстоят в Аджарии и Тбилиси, так как в обоих регионах показатель прививок высокий по сравнению с другими. Поэтому я еще раз прошу население прививаться", - добавил гендиректор.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. В августе - сентябре этого года ежедневный показатель колебался в районе 1 тыс. За последние сутки грузинские врачи диагностировали 4581 новый случай заражения. Всего в Грузии с населением более 3,7 млн человек с начала пандемии выявлено 662 334 случая заражения (17,8% населения), 612 481 человек выздоровел, 9468 пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.

В Грузии с 15 марта идет вакцинация. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 900 916 человек, что составляет 24,2% населения республики.-0-

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