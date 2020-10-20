В Грузии заканчиваются койки для больных коронавирусом

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 19 октября в стационарных отделениях грузинских клиник оставались свободными 900 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Глава NCDC признал, что система здравоохранения Грузии перегружена. Именно этим он объясняет опоздания бригад скорой помощи. "С примерно 300 новых случаев мы внезапно поднялись до 500, а затем до 800 и 1 100. Адаптация непростая. Как правило, за три-четыре дня это регулируется. Я уверен, что это тоже урегулируется", - заявил Амиран Гамкрелидзе.

Он напомнил, что сегодня в Грузии работают 2,5-3 тыс. семейных врачей, и отметил: именно к семейному врачу должны обращаться граждане при первых симптомах заболевания.

Сейчас на 100 тыс. населения число протестированных на коронавирус примерно 22,3 тыс., рассказал эксперт. Всего в стране ПЦР-тестирование на COVID-19 прошли около 785 тыс. человек. "Несмотря на то, что в течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация серьезно ухудшалась, все это пока управляемо. Управляемо как в эпидемиологическом плане, так и в плане медицинской помощи", - заявил Амиран Гамкрелидзе.

За последние сутки в Грузии установлены 1 186 новых случаев заражения COVID-19. По словам Амирана Гамкрелидзе, только в 20-25% из них пациенты нуждались в госпитализации, а еще 25% были бессимптомными. 18 октября в стране установлен абсолютный рекорд по числу заболевших - 1 192. В целом в Грузии коронавирус был подтвержден у 18 663 человек. Из них выздоровели 8 338, 143 пациента с COVID-19 скончались.-0-