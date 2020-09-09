В Грузии запретили свадьбы из-за роста числа заразившихся коронавирусом

9 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Власти Грузии приняли решение с 10 сентября ввести запрет на проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий. Об этом сообщает грузинское информационное агентство GHN.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, было принято решение, что с завтрашнего дня эти социальные мероприятия будут запрещены, мы возвращаемся к ограничениям, которые существовали ранее", - сказала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.-0-