В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на выборах в местные органы власти в Грузии закрылись в 20:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (16:00 мск) составила 41,35%.

Жителям Грузии предстояло выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

За выборами наблюдали 100 местных и 52 международные организации. Волеизъявление освещали около 3 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.-0-