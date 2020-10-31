В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени, сообщает ЦИК страны.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 по местному времени составила 45,77%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, после чего там огласят предварительные данные. Уже в ближайшее время местные телеканалы сообщат данные экзитполов.

Выборы в однопалатный парламент Грузии проходили по смешанной системе. 120 депутатов избирались по пропорциональной, а 30 - по мажоритарной системе. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока.-0-