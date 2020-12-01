В гуманитарной помощи в 2021 году будут нуждаться 235 млн человек - ООН

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в продовольственной и иной помощи в мире будут нуждаться 235 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В докладе "Глобальный гуманитарный обзор 2021 года" отмечается, что пандемия COVID-19 привела к глубочайшей мировой рецессии с 1930-х годов, крайняя нищета выросла впервые за 22 года и резко увеличилась безработица. В мире насчитывается 51 млн внутренне перемещенных лиц, 20 млн беженцев. Конфликты в 22 странах стали главной причиной голода, от которого страдают 77 млн человек. "Пандемия может стереть 20 лет прогресса в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией и потенциально привести к двукратному росту смертности", - констатируют в УКГВ.

Как подчеркивается, в 2021 году 235 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите, то есть каждый 33-й житель Земли. В 2020 году такая поддержка требовалась каждому 45-му. "ООН и организации-партнеры ставят целью помочь 160 млн наиболее нуждающихся людей в 56 государствах, что потребует $35 млрд", - говорят в УКГВ.

Самый большой объем поддержки предусмотрен на 2021 год для жителей пострадавшей от вооруженного конфликта Сирии ($4,2 млрд), а также для сирийских беженцев и принимающих их у себя граждан соседних стран ($5,8 млрд). Для йеменцев предусмотрена помощь в $3,4 млрд, для афганцев - $1,3 млрд, для венесуэльцев - $762,5 млн. Также $1,4 млрд намечено выделить венесуэльским беженцам и жителям стран региона, в которых они нашли приют. В Украине планируется охватить программой помощи 1,9 млн человек. На это предполагается направить $168 млн.

В 2020 году ООН и партнеры оказали помощь 98 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году. Среди них - 33,1 млн беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства. "Гуманитарная система вновь доказала в 2020 году свою ценность, предоставив продовольствие, лекарства, крышу над головой, образование и другие виды поддержки десятками миллионов людей", - сказал в связи с публикацией доклада генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Однако кризис далек от завершения, - отметил он. - По мере продолжающегося ухудшения ситуации с пандемией бюджеты гуманитарной помощи могут сильно сократиться. Вместе мы должны мобилизовать ресурсы и оставаться солидарными с людьми, испытывающими сильнейшую нужду".-0-