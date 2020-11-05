В Гватемале четыре человека погибли в результате шторма "Эта"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв тропического шторма "Эта" в Гватемале достигло в четверг четырех человек. Об этом сообщает ТАСС.

В результате обрушения дома на территории муниципалитета Кунен (департамент Киче) погибли два ребенка в возрасте двух и 11 лет. Еще один человек погиб под обломками своего жилища в том же муниципалитете.

Ранее президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сообщил о гибели одного человека и более 12 тыс. пострадавших на территории страны в результате удара стихии. Трагический инцидент произошел в гватемальской столице. В Гватемале из опасных районов эвакуированы более 1,8 тыс. человек, 408 из них размещены во временных общежитиях. Наводнения и сход селей повредили 443 дома, 92 из них находятся в аварийном состоянии.

В настоящее время наиболее интенсивное выпадение осадков, вызванных циклоном, отмечается в гватемальских департаментах Киче, Альта-Верапас и Баха-Верапас. Метеорологи предупреждают, что ливни продолжатся на обширной территории страны в течение суток.

Ураган "Эта" обрушился в понедельник на побережье Никарагуа. Ему была присвоена четвертая категория опасности, позднее он ослаб до тропического шторма. Вызванные им ливни и сильные порывы ветра нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на обширной территории Центральной Америки.-0-