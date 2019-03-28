Грузовик въехал в толпу на западе Гватемалы: не менее 32 погибших

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В муниципалитете Науала (департамент Солола на западе Гватемалы) в толпу въехал грузовик, в результате погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters .

Авария произошла вечером 27 марта. Грузовик сбил группу людей, вышедших на дорогу посмотреть на последствия другого ДТП, сообщили Reuters в местном спасательном управлении. По словам министра здравоохранения Гватемалы Карлоса Сото, среди погибших - женщины и дети. Девять пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии.

Президент Гватемалы Джимми Моралес в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка. Правительство Гватемалы объявило в стране трехдневный национальный траур.

Эта авария - одна из наиболее смертоносных в стране за последние годы. В 2013 году автобус упал со скалы в одном из сельских населенных пунктов Гватемалы, в результате погибли по меньшей мере 43 человека, десятки получили ранения.-0-