Грузовик въехал в толпу на западе Гватемалы: не менее 32 погибших

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В муниципалитете Науала (департамент Солола на западе Гватемалы) в толпу въехал грузовик, в результате погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает
Авария произошла вечером 27 марта. Грузовик сбил группу людей, вышедших на дорогу посмотреть на последствия другого ДТП, сообщили Reuters в местном спасательном управлении. По словам министра здравоохранения Гватемалы Карлоса Сото, среди погибших - женщины и дети. Девять пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии.
Президент Гватемалы Джимми Моралес в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка. Правительство Гватемалы объявило в стране трехдневный национальный траур.
Эта авария - одна из наиболее смертоносных в стране за последние годы. В 2013 году автобус упал со скалы в одном из сельских населенных пунктов Гватемалы, в результате погибли по меньшей мере 43 человека, десятки получили ранения.-0-
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