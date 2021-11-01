В Гватемале конфисковали более 600 кг кокаина

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 кг кокаина конфисковано в Гватемале на судне, которое прибыло из Панамы. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура по преступлениям, связанным с наркотиками, в сотрудничестве с полицией завершила процедуру проверки двух контейнеров, обнаружив в общей сложности 616 упаковок с кокаином.

Партия наркотиков была спрятана внутри двух контейнеров на борту судна, которое пришло в порт Санто-Томас-де-Кастилья на карибском побережье страны.

В прошлом году в Гватемале конфисковали более 13,6 тонны кокаина. Наибольшее количество данного наркотического вещества в стране изъяли в 2019 году: тогда у контрабандистов было конфисковано более 19 тонн кокаина.

Наркоторговцы часто используют территорию Гватемалы для переброски партий наркотиков в США. Для транспортировки они чаще всего используют катера и легкомоторные самолеты.