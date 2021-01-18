В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов

Фото Prensa Libre
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции и военнослужащие Гватемалы применили слезоточивый газ и палки, чтобы остановить около 6 тыс. нелегальных мигрантов из Гондураса, которые направлялись к границе США, сообщает газета Prensa Libre.
Инцидент произошел в районе Вадо-Ондо в департаменте Чикимула. Сведений о пострадавших нет.
За последние три дня 992 человека были возвращены на родину, из них 163 несовершеннолетние.
Гондурасцы стремятся добраться до Соединенных Штатов, чтобы улучшить условия жизни.
Глава гватемальской миграционной службы Гильермо Диас заявил, что власти установили более 20 контрольно-пропускных пунктов на дороге, ведущей к мексиканской границе.-0-