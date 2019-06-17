В Гватемале завершилось голосование на всеобщих выборах

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гватемале 16 июня состоялись всеобщие выборы. Лидерами президентской гонки, по предварительным данным, являются Сандра Торрес и Алехандро Джамматтеи, сообщает Reuters .

В списки избирателей были внесены более 8 млн человек. За право занять президентский пост боролись 19 кандидатов. После подсчета данных с около 29% избирательных участков генеральный секретарь левоцентристской партии "Национальный союз надежды" (Unidad Nacional de Esperanza - UNE) Сандра Торрес набирает 24,2% голосов, ее ближайший соперник - представитель консервативной партии "Вперед" (Vamos) Алехандро Джамматтеи - 15,2%. Президент Гватемалы избирается на четыре года без права переизбрания на второй срок. Чтобы победить в первом туре президентских выборов, кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один из участников президентской гонки не сможет достичь этого результата, 11 августа в Гватемале пройдет второй тур выборов.

Главные задачи, которые предстоит решить новому президенту Гватемалы, - борьба с коррупцией, нищетой, бандитизмом, наркобизнесом и нелегальной миграцией. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отмечает, что в Гватемале один из самых высоких уровней убийств в мире: 22,4 на 100 тыс. человек.

Как сообщает ТАСС, выборы членов Конгресса Гватемалы проводятся по смешанной системе: по мажоритарному принципу будут избраны 128 человек, по пропорциональному - 32. Срок их полномочий составляет четыре года с возможностью переизбрания не более двух раз. Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 28 партий. По предварительным данным, партия "Национальный союз надежды" вышла на первое место на выборах в однопалатный Конгресс (парламент) по партийным спискам с результатом 19,5%, партия "Вперед" набирает около 9%.

За ходом волеизъявления и подсчетом голосов следили более 2,6 тыс. местных и международных наблюдателей. Вблизи избирательных участков по всей стране дежурили около 40 тыс. полицейских. Представители миссии Организации американских государств (ОАГ) выразили обеспокоенность рядом инцидентов, связанных с насилием вблизи некоторых избирательных участков.-0-