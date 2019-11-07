В Гвинее 10 человек погибли при обвале золотого рудника

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 человек погибли при обрушении на золотодобывающем руднике в Гвинее. Об этом сообщило AFP .

"По меньшей мере 10 человек погибли при обвале на золотом руднике в префектуре Сигири", - приводит агентство слова представителя местных властей. Официально рудник был закрыт, и нахождение там людей было несанкционированным.

По данным источников агентства, среди жертв происшествия трое детей, несколько человек считаются пропавшими без вести, в настоящее время ведутся их поиски.-0-