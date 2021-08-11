В Гвинее более 150 человек находятся в изоляции из-за лихорадки Марбург

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гвинее медики наблюдают за состоянием 155 человек, которые могли контактировать с мужчиной, умершим на юге страны от лихорадки Марбург, сообщает ТАСС.

Известно, что человек, у которого 25 июля были обнаружены признаки заболевания лихорадкой Марбург, умер 2 августа. Причиной смерти, по информации представителей ВОЗ, стала лихорадка, относящаяся к тому же классу, что и Эбола.

Власти Гвинеи установили всех, кто контактировал с умершим, и наблюдают за их состоянием здоровья. Пока симптомов болезни ни у кого не обнаружено. До этого случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не было.

Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Летальность лихорадки Марбург составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств.-0-