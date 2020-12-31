В Гвинее члены правительства привились от COVID-19 российской вакциной "Спутник V"

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа высших должностных лиц Гвинеи сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщило агентство Associated Press.

Первым вакцинацию прошел ответственный по делам президентской администрации, министр национальной обороны Гвинеи Мохамед Диане, который заявил, что полностью доверяет исследователям и прогрессу науки.

Его примеру последовали и другие должностные лица. "Эта новая вакцина является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию", - заявил после вакцинации министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде.

Также прививку от коронавируса сделали специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи - Национальной ассамблеи - Амаду Дамаро Камара. "Следует поздравить гвинейский народ с тем, что в условиях, когда вакцина для многих стран остается недоступной, Гвинея смогла ее получить", - подчеркнул Амаду Дамаро Камара.

Как сообщили ТАСС в Минздраве Гвинеи, инициатором использования вакцины "Спутник V" стало государственное Агентство национальной безопасности в области здравоохранения. Его сотрудник Кори Кейра отметил, что вакцинация началась на экспериментальной основе. "По договоренности с российскими властями правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин", - сообщил он.

Интерес в вакцине "Спутник V" проявляют сейчас во многих африканских странах. Среди них есть и два наиболее густонаселенных государства континента - Нигерия и Эфиопия, которые получили соответствующую документацию от российской стороны и завершают ее изучение.-0-