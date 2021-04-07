В Гвинее возросло количество заболевших лихорадкой Эбола

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гвинее количество больных лихорадкой Эбола достигло 23 человек. Умерли от вируса 12 человек. Об этом со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщает ТАСС.

За неделю в Гвинее количество инфицированных вирусом Эбола выросло на пять человек, умерших - на три. В стране первый случай возникновения болезни, вызываемой вирусом Эбола, был обнаружен у медсестры из города Гуеке, умершей 28 января. В середине февраля правительство объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. В районах повышенного риска при поддержке ВОЗ 23 февраля началась вакцинации населения. Прививку уже получили более 5 тыс. человек.

В Африке в этом году еще одна вспышка Эболы произошла на востоке Демократической Республики Конго. В провинции Северное Киву сейчас выявлено 12 случаев заболевания, шесть человек умерли.-0-