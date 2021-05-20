В Гвинейском заливе пираты атаковали судно и захватили членов экипажа

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты атаковали судно Atlantic Princess в Гвинейском заливе у берегов Ганы и захватили пять членов экипажа, сообщает портал Dryad Global.

По данным портала, атака произошла 19 мая в 65 морских милях к югу от города Тема в Гане. Предполагается, что к судну подошел быстроходный катер с восьмью пиратами на борту. Судно было обстреляно, прежде чем на него поднялись вооруженные мужчины.

Пираты захватили пять членов экипажа, среди которых три гражданина Китая, россиянин и кореец, после чего покинули судно.

По данным ТАСС, Гвинейский залив является наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей, или 95% от всех подобных похищений в мире за указанный период. Моряки были захвачены при 22 инцидентах.-0-