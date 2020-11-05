В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе танкер NAFELI под панамским флагом. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Пираты смогли высадиться на борт судна, однако экипаж, состоящий из российских, грузинских и украинских моряков, находится, видимо, в безопасности, передает портал. Согласно ему, пираты уже покинули судно.

Танкер в момент атаки находился в 95 морских миль к юго-западу от нефтеналивного порта Агбами на юге Нигерии.-0-