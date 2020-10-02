В Гвинейском заливе пираты хотели захватить судно, шедшее под флагом Либерии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытку захвата рыболовного судна Sea Honor совершили пираты в Гвинейском заливе у берегов Кот-д'Ивуара. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По его информации, скоростной катер попытался подойти к судну в 174 морских милях юго-западнее порта Абиджан. Однако экипаж вовремя увидел на радаре катер и смог уйти от пиратов. Сейчас судно, которое принадлежит компании из США и ходит под флагом Либерии, находится в безопасности. Численность и национальность членов экипажа не раскрываются.-0-