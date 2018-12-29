В Хабаровском крае 11 человек накрыло лавиной

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько снежных лавин сошло в поселке Многовершинный Хабаровского края России. Как сообщает ТАСС, под снегом оказались 11 человек, двое из них погибли, еще двое находятся под завалами.

Инцидент произошел утром 29 декабря. Сначала поступило сообщение, что снежная лавина сошла на находящуюся в поселке компрессорную станцию золотодобывающей компании, где был один человек. К нему на помощь выдвинулась группа спасателей из 10 человек. В это время сошла еще одна лавина, которая накрыла группу.

По данным МЧС России по Хабаровскому краю, на данный момент под снегом удалось найти девять человек, из них один был обнаружен без признаков жизни, второй пострадавший от полученных травм позднее скончался. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.-0-