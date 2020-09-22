В Хабаровском крае перевернулся пассажирский автобус

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус, в котором находились 45 человек, опрокинулся в Хабаровском крае РФ, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом. Пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, силы и средства МЧС не потребовались. Пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно.

По предварительной информации, которую сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, водитель транспортного средства при повороте наехал колесом на обочину, в результате чего автобус перевернулся. Точные причины происшествия устанавливаются.-0-