В Хакасии объявлен режим ЧС из-за паводков

Фото Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности по Республике Хакасия

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Хакасии с 20 мая из-за паводков. Число домов и приусадебных участков, попавших в зону подтопления в городе Абаза, где, по данным МЧС региона, сложилась наиболее острая ситуация с паводком, превысило 200, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу "ВКонтакте" главы республики Валентина Коновалова.

По данным республиканского МЧС на 17.00 (13.00 мск) 20 мая, в городе было подтоплено 70 участков с частными жилыми домами и 33 приусадебных участка.

"Уровень воды в реке Абакан в районе Абазы за ночь опустился, но остается выше критической отметки. В зону подтопления попадают 134 приусадебных участка и 93 частных жилых дома", - сообщил глава региона.

Всего в республике подтопления зафиксированы в семи населенных пунктах в четырех муниципалитетах. Подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 дачный участок. Зафиксированы 4 перелива через автомобильные дороги.-0-