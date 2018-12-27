В Ханты-Мансийске самолет совершил экстренную посадку

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Ханты-Мансийска из-за неисправности двигателя 27 декабря в 18.00 по местному времени совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Ноябрьск-Москва авиакомпании Utair, сообщает МИР 24.
У лайнера из-за неисправности двигателя отказала система кондиционирования воздуха. Посадка прошла успешно, жертв и пострадавших нет.
По сообщению ТАСС, следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК России проведут проверку по факту вынужденной посадки самолета в ХМАО. На борту находились 96 пассажиров и 5 членов экипажа. Пассажиры вылетели в Москву на резервном самолете.-0-
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