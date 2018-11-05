В Ханты-Мансийском автономном округе обрушился мост, погибли два человека

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обрушение моста произошло неподалеку от поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе. Погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы.

В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.

На место инцидента выехали оперативные службы.-0-