В Харькове эвакуировали аэропорт и железнодорожный вокзал

2 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Харькове проверяют сообщение о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая, около 10.15 по местному времени. По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении.
Проводятся эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.-0-
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