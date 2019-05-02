В Харькове эвакуировали аэропорт и железнодорожный вокзал

2 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Харькове проверяют сообщение о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая, около 10.15 по местному времени. По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении.

Проводятся эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.-0-