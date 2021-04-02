В Харькове на предприятии произошел взрыв

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харькове утром 2 апреля произошел пожар на предприятии по изготовлению подсолнечного масла. В результате один человек погиб, один пострадал, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

ЧП случилось на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангара. Подразделениями ГСЧС пожар был локализован на площади 600 кв.м. "В результате пожара один человек погиб и один пострадал. Он госпитализирован с травмами средней тяжести. К тушению были привлечены 55 человек и 12 единиц техники", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В полиции уточнили, что сначала произошел взрыв, а уже после начался пожар. На месте происшествия было установлено, что на территории завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находилось пять работников. Возбуждено уголовное дело.-0-