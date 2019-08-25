В Харькове обвалился автомобильный мост

На месте происшествия. Фото полиции Харьковской области
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харькове (Украина) обвалился автомобильный мост. Такая информация размещена на сайте управления Национальной полиции Харьковской области, сообщает БЕЛТА.
Информация, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин поступила в полицию 25 августа в 8.46. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация получила подтверждение.
Пострадавших в результате инцидента нет. Движение транспорта в районе аварии перекрыто.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.-0-