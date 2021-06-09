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09 июня 2021, 09:27

В Харькове при взрыве гранаты пострадали пять человек

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харькове неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщается на сайте национальной полиции Харьковской области.

Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции Харьковского райуправления 8 июня в 21.53 от прохожего.

Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.155 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушитель задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

Фото национальной полиции Харьковской области

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