17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харькове произошло массовое отравление - 25 человек госпитализированы. Об этом сообщается на сайте Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.
Девятнадцать взрослых и шесть детей госпитализированы. Предварительный диагноз - гастроэнтероколит средней степени тяжести.
"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичное опроса больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания", - говорится в пресс-релизе.
Для локализации и ликвидации вспышки проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.-0-